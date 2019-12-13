Лукашенко: Я деревенский человек, мое кредо - природа

На встрече со студентами и преподавателями медицинских вузов сегодня, 13 декабря, Лукашенко признался в любви к природе и тем самым напомнил, что «жил среди животных и растений».

"Я человек, кредо которого - природа. Как деревенский человек, выросший возле леса, постоянно видевший поля, я люблю природу. Мое кредо - это природа, чистота природы, это деревья, которые я заставляю высаживать всех: начиная от членов правительства и заканчивая студентами и школьниками", - сказал Лукашенко.

В качестве подтверждения он рассказал о посещении Гродно, где старые районы утопают в зелени, а в новых ее почти нет.

"Стыдно смотреть! Клеток понаставили, и нигде нет ни одного дерева, уже 7 лет микрорайону. Я, конечно, очень разозлился. К осени они все высадили", - похвалился Лукашенко.

"Самое большое достоинство нашей страны - то, что она красивая, синеоокая. Те, кто к нам приезжает, особенно из Западной Европы, всегда поражаются нашей чистоте - в городах, селах, лесах, на озерах. Не без недостатков, я это не хуже других вижу, и этим очень пристально занимаюсь. Чтобы сохранить эту чистоту синеоокой, нам надо заниматься охраной окружающего мира, и прежде всего природы".

Он рассказал, что когда пришел к власти, увидел варварское отношение к природе. Так в Беларуси родилась инспекция по охране животного и растительного мира…