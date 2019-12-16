Лукашенко подписал закон, упрощающий условия пребывания иностранцев

Лукашенко подписал поправки в закон "О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь".

Поправки предусматривает увеличение с 5 до 10 суток срока, в течение которого иностранцы, прибывшие в Беларусь, обязаны зарегистрироваться по месту фактического временного пребывания.

Кроме того, изменения в закон корректирую перечень оснований для отказа иностранцу в выдаче визы для въезда в Беларусь или во въезде в страну. Одновременно определяется механизм получения иностранцами и их представителями информации о включении в список лиц, въезд которых в Беларусь запрещен или нежелателен.