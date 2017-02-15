МИД Беларуси не исключает продление срока безвизового пребывания иностранцев в стране

Сроки безвизового пребывания иностранцев в Беларуси могут быть продлены примерно до 12-14 дней, но о конкретном решении пока говорить рано. Об этом заявил пресс-секретарь МИДа Дмитрий Мирончик.

"Скорее всего… речь будет идти о продлении сроков. Мы будем оставаться в режиме допуска через национальный аэропорт — гость должен будет въехать через аэропорт в страну и покинуть ее воздушным путем. Но на более длительный срок", - рассказал Мирончик во время онлайн-конференции, говоря о перспективах развития принятого решения о пятидневном безвизовом въезде.

Он привел пример отдыха в белорусских санаториях, назвав его "изюминкой".

"Стандартный срок пребывания в санаториях, путевка — это 12 дней либо 24 дня. Наверное, если мы будем делать следующий шаг и задумываться над тем, как привлечь иностранных туристов в белорусские санатории, тот логично говорить о 12 либо 14 днях… Но пока еще слишком рано… Направление движения понятно, но двигаться мы будем с присущей нам осторожностью и поступательностью", - сказал пресс-секретарь.

Как известно, 12 февраля в Беларуси начал действовать пятидневный безвизовый режим въезда для граждан 80 стран, включая США и государств Евросоюза. Безвизовый въезд предусматривается через Национальный аэропорт Минска.