Власти Беларуси хотят повышения странового кредитного рейтинга

Глава Минфина РБ Максим Ермолович заявил о существовании достаточного количества оснований для повышения суверенного кредитного рейтинга Беларуси.

Заявление министра финансов прозвучало в рамках визита Лукашенко в Австрию.

«Оснований для повышения кредитного рейтинга Беларуси более чем достаточно. Это, в частности, подтверждается безукоризненной платежной дисциплиной страны, устойчивым состоянием экономики на протяжении нескольких лет. Поэтому мы ждем объективной оценки нашей кредитоспособности» - заявил Ермолович, которого цитирует БелТА.

«И эта объективная оценка - повышение кредитного рейтинга страны - позволит нам в дальнейшем существенно расширить кредитное взаимодействие с нашими партнерами и в Австрии, и в ЕС в целом. Это серьезная альтернатива другим финансовым инструментам, которые сегодня предлагаются практически всеми ключевыми странами мира", - добавил министр.

Безукоризненная платежная дисциплина по внешним обязательствам страны – это не преимущество или повод для награды, а обязательство, выполнение которого позволяет в дальнейшем брать деньги взаймы.

В свою очередь, устойчивое состояние экономики можно назвать и очередным затишьем между девальвационными всплесками или нефтяными войнами.

Но посыл Ермоловича понятен. При росте экономики в 1% обслуживание внешних займов слишком дорого обходится белорусской экономике. Облегчить это бремя можно только за счет снижения процентных ставок, что и диктует необходимость улучшения рейтинга наряду с непопулярными у белорусских властей шагов в сторону рыночной экономики.

"Финансовых ресурсов в мире действительно достаточно много. И возможности привлечения их на длительные сроки под низкие процентные ставки становятся ключевым элементом конкурентной борьбы», - признал глава Минфина.

Но пока приходится решать проблемы в ручном режиме, раздавая на кулуарных приемах личные гарантии, в том числе и самого Лукашенко, потенциальным инвесторам в очередной выпуск белорусских евробондов.

В 2020 году Беларусь планирует привлечь $1,35 млрд за счет размещения евробондов. Одним из потенциальных инвесторов может австрийский Raiffeisen Bank.

"С Raiffeisen Bank мы обсуждаем возможности дальнейшего выхода Беларуси на рынок еврооблигаций. Это для нас уже стандартная практика. Raiffeisen Bank участвовал в дебютном размещении еврооблигаций. Дважды мы успешно размещали еврооблигации, привлекли $2 млрд. На рынок вышел Банк развития. Во всех этих сделках принимал участие Raiffeisen Bank", - сказал Ермолович.

Он также сообщил, что проведет переговоры с представителями Австрийского контрольного банка и Австрийского банка развития.

"Мы постараемся найти новые механизмы сотрудничества. Снова обсудим состояние, текущую оценку кредитоспособности Беларуси, возможности повышения кредитного рейтинга страны в ближайшем будущем", - сообщил Ермолович.

Беларусь отказалась от переговоров по привлечению российского «политически обремененного» государственного кредита на $600 млн., в то время как анонсированная китайская замена на 3,5 млрд. юаней может оказаться отнюдь не столь простой задачей. Всё это лишь повышает приоритет задачи по поиску источников рефинансирования государственного долга Беларуси.