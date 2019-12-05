Лукашенко усадил генерал-майора КГБ на горячую сковородку

Лукашенко поручил бывшему первому зампреду КГБ и новому главе администрации Игорю Сергеенко сберечь страну.

"Вы патриот, преданный делу человек, опытный. Надо нам поработать так всем, чтобы новое поколение пришло и смогло продолжить работу, которую мы начали, смогло сохранить страну. Сейчас надо сберечь страну", - сказал Лукашенко.

«По кандидатуре нового главы администрации много было обсуждений, разговоров. Что меня склонило больше всего - ваша работа в комитете госбезопасности была связана с проблемами, которыми приоритетно занимается администрация. Это кадры, их чистота, политические, социально-политические вопросы. Вы очень хорошо этим владеете", - продолжил он.

"Я долго колебался, перебирая разные предложения. Думаю, для вас это будет работа подходящая. С Вакульчиком (глава КГБ РБ) я говорил, предупреждал его, что ему придется с главой администрации сотрудничать тесно. Ну, и Наталья Ивановна от этой работы не уходит. Даже если вы корифеем станете, она все равно должна быть рядом с вами, подсказывать. У нее большой опыт".

"В администрации очень тяжелая работа, а работа главой администрации - это горячая сковородка", - напутствовал Лукашенко.