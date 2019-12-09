Генассамблея ООН призвала Россию прекратить оккупацию Крыма

Генассамблея ООН приняла резолюцию, которая призывает Российскую Федерацию вывести свои войска с Крымского полуострова и прекратить временную оккупацию территории Украины.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на постоянное представительство Украины в ООН.

Отмечается, что "за" соответствующую резолюцию проголосовали 63 страны, "против" - 19. Соавторами документа стали 39 государств.

В резолюции содержится требование к России как государству-оккупанту вывести свои войска с Крымского полуострова и прекратить оккупацию территории Украины. Также, в ООН призывают РФ вернуть Украине военное оборудование и вооружение, изъятое из трех кораблей ВМС Украины - "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу".

При этом резолюция ООН положительно оценивает освобождение Россией 24 украинских моряков из вышеупомянутых кораблей. Однако, подчеркивается необходимость продолжения переговоров с целью возврата всех незаконно задержанных граждан Украины.

Также резолюция ООН настаивает на неправомерном использовании ядерной инфраструктуры на украинском полуострове. Также фиксируется факт о том, что усиление российского военного присутствия и препятствования навигации в регионе Черного и Азовского морей негативно влияет на социально-экономическую ситуацию в прибрежных регионах. Кроме этого, резолюция ООН рекомендует иностранным государствам, международным организациям и учреждениям воздерживаться от визитов на временно оккупированные территории без согласования с Украиной. Как сообщал УНИАН, ранее в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что обновленный проект резолюции Генассамблеи ООН "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополе, Украина" - это важный элемент деоккупации полуострова.