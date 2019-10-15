Третья линия метро в Минске будет оборудована защитными экранами

Станции 3-й линии минского метро будут оборудованы защитными экранами, предотвращающими случайные и не только падения на рельсы. Руководство метрополитена обещает в будущем обезопасить и первые две линии.

Створы в защитном экране будут открываться синхронно с дверьми прибывшего на станцию поезда. Первая поставка оборудования запланирована на ноябрь.

«Мы выбирали систему дверной автоматической платформы от ведущих производителей мира. В тендере на поставку такого оборудования для первых станций 3-й линии участвовали несколько производителей из Европы и Азии. В ходе конкурсного отбора контракт заключен с холдингом Albayrak — производителем машинного оборудования и гидравлических систем из турецкого города Эскишехир», - сообщил начальник Дирекции по строительству Минского метрополитена Павел Царун, передает «Минск-Новости».