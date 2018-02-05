Деловая сеть отдает Velcom часть своего розничного бизнеса

Белорусский оператор связи компания «Деловая сеть» в рамках оптимизации намерена избавиться от части своего розничного бизнеса, передав его другому оператору связи- компании Velcom, следует из распространенного сегодня пресс-релиза Деловой сети.

«Деловая сеть» намерена частично минимизировать розничное направление», - говорится в пресс-релизе.

«Оказание телекоммуникационных услуг как для частных компаний, так и для государственного сектора всегда было и остается приоритетным направлением нашего бизнеса. Кроме того, сегодня «Деловая сеть» интегрирована в ряд стратегически важных проектов в области медицины, образования, транспорта, имеющих весомое инфраструктурное значение. Именно этим направлениям мы планируем уделить наиболее значимое внимание», - генеральный директор ООО «Деловая сеть» Павел Алексеенко.

По его словам, в рамках необходимости оптимизации процессов компании «часть абонентской базы физических лиц «Деловой сети» будет передана другому оператору.

«Наиболее оптимальным вариантом является компания velcom», - подчеркивается в пресс-релизе.

В компании не уточнили, идет ли речь о продаже части розничного сегмента или же абонентская база будет передана на неких иных условиях.

Общество с ограниченной ответственностью «Деловая сеть» основано в декабре 1998 года.