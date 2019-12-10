Белорус за $15 тыс. убил гражданина Азербайджана

Прокуратура Архангельской области РФ направила в суд в отношении двух иностранных граждан, обвиняемых в убийстве по найму: 38-летнего гражданина Азербайджана Гусейинзаде Интигама и 48-летнего гражданина РБ Тарасова Руслана.

Установлено, что в январе 2019 г. Гусейинзаде предложил Тарасову за вознаграждение в размере 15 000 долларов США совершить убийство гражданина Азербайджанской Республики, проживающего в Каргопольском районе. После согласия Тарасова совершить убийство Гусейинзаде приобрел ему автомобиль за 45 000 руб., передал 15 000 руб. на расходы, пистолет с глушителем и боеприпасы.

В дальнейшем по телефону контролировал действия Тарасова, который в ночное время 31.01.2019, находясь в д. Шелоховская Каргопольского района, тремя выстрелами убил потерпевшего. Тарасов вину в совершении преступлений признал полностью, Гусейинзаде частично, передает Эхо Севера (www.echosevera.ru).

Издание со ссылкой на собственные источники утверждает, что речь идет разборками в лесном бизнесе между азербайджанскими предпринимателями.