Последнее обновление: 05.09.2023 11:00

В Москве арестован гражданин Беларуси за попытку контрабанды оружия

Федеральная служба безопасности РФ задержала в московском регионе гражданина Беларуси Анатолия Григорчука за попытку контрабанды взрывчатых веществ и огнестрельного оружия.

Ему вменяется совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, передает ТАСС.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий в столичном регионе был задержан гражданин Беларуси Анатолий Михайлович Григорчук. Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного с. 1 ст. 30 п. в ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (покушение на незаконное перемещение через границу сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ или боеприпасов группой лиц по предварительному сговору). По решению одного из судов в Москве он отправлен в СИЗО", - говорится в сообщении.

Григорчук работал в московском регионе водителем. Санкция вменяемой ему статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

В свою очередь в пресс-службе Мещанского суда Москвы сообщили, что в отношении Анатолия Григорчука избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 30 октября.

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