Инспектор Минюста США поспорил с президентом о российском расследовании

Генеральный инспектор министерства юстиции США официально опроверг слова президента Трампа и его сторонников, неоднократно заявлявших, что расследование о российском вмешательстве в избирательную кампанию 2016 года было политически мотивированным, а ФБР установило незаконную слежку за сотрудниками штаба республиканского кандидата.

В опубликованном в понедельник 434-страничном докладе, ставшем результатом продолжавшегося почти два года внутреннего расследования, утверждается, что у ФБР были "веские основания" для начала следствия в отношении сотрудников предвыборного штаба Дональда Трампа.

Как особо подчеркнул Генеральный инспектор министерства юстиции США Майкл Хоровиц, проведенное спецслужбами расследование не было политически мотивированным, о чем неоднократно заявлял президент, но при этом агенты ФБР допустили многочисленные нарушения принятых процедур, передает BBC.

"Мы не нашли документальных или устных свидетельств тому, что политические пристрастия или незаконная мотивация повлияли на решения начать четыре индивидуальных расследования", - говорится в докладе. Речь в документе идет об уголовных делах, возбужденных в отношении сотрудников избирательного штаба президента США - Пола Манафорта, Майкла Флинна, Картера Пейджа и Джорджа Попадопулоса.

Все они были признаны виновными в рамках расследования о российском вмешательстве в предвыборную кампанию 2016 года, которое курировал спецпрокурор Роберт Мюллер.

В своем докладе Генеральный инспектор минюста также счел нужным уточнить, что целью расследования, начатого ФБР летом 2016 года, было "получение информации...об угрозе национальной безопасности или о совершении федерального преступления".

Операция спецслужб, получившая название "Перекрестный ураган" (Crossfire Hurricane), была начата после того, как 28 июля 2016 года власти Австралии сообщили своим американским партнерам о том, что Джордж Попадопулос, занимавший тогда должность советника избирательной кампании Трампа по международным вопросам, заявил, что Россия готова "помочь", предоставив и опубликовав некий компромат на кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

В отчете Генерального инспектора говорится, что в это время спецслужбы США уже располагали информацией о попытках Москвы вмешаться в избирательную кампанию.

Президент Трамп неоднократно обвинял собственные спецслужбы в том, что они вели незаконное прослушивание переговоров сотрудников его избирательного штаба. Эти заявления поддержал и Генеральный прокурор США Уильям Барр, заявлявший о "тайной слежке", организованной ФБР.

Генеральный инспектор посчитал эти обвинения "несостоятельными". При этом авторы доклада перечислили как минимум семь нарушений, допущенных следователями ФБР при обращении в суд FISA, рассматривающий запросы на проведение следственных действий в отношении подозреваемых, которые могут быть связаны с деятельностью иностранных разведок на территории США. По утверждению Генерального инспектора минюста, запрашивая ордер на прослушивание телефонных переговоров и просмотр электронной переписки сотрудника предвыборного штаба Картера Пейджа, агенты ФБР "сознательно скрыли" некую имеющуюся у них информацию.

В докладе упоминается эпизод пребывания будущего президента США в московском отеле "Ритц-Карлтон"

В докладе упоминается и скандально известное "досье Стила", содержащее многочисленные обвинения в адрес Дональда Трампа, включая и получивший широкую известность эпизод пребывания будущего президента США в московском отеле "Ритц-Карлтон" во время визита в российскую столицу в 2013 году.

Генеральный инспектор в отчете подтвердил, что сотрудники ФБР имели право получать информацию от автора досье, бывшего сотрудника британских спецслужб Кристофера Стила, несмотря на то, что он был нанят для сбора информации о Трампе по заказу его политических оппонентов. В докладе говорится, что спецслужбы "часто получают информацию" от торговцев наркотиками, осужденных правонарушителей и "других лиц, которые могут иметь различные политические взгляды".

Тем не менее, по утверждению Генерального инспектора, сотрудники ФБР располагали информацией о "спорных и не подтвержденных фактами" сведениях в досье Стила, но, несмотря на это, не предприняли никаких попыток для того, чтобы выяснить, какими источниками он пользовался. Более того, непроверенные сведения, содержавшиеся в досье, были использованы агентами для получения санкции суда FISA на прослушивание переговоров сотрудников штаба Трампа.

Публикация доклада Генерального инспектора минюста вызвала раздраженную реакцию Генерального прокурора Уильяма Барра. В специальном заявлении он подчеркнул, что у спецслужб не было достаточных оснований для проведения расследования.

"ФБР начало навязчивое расследование работы избирательного штаба кандидата в президенты США на основе минимальных подозрений", - сообщил Генпрокурор.

Вслед за Трампом обвинил спецслужбы в незаконной прослушке и Генеральный прокурор США Уильям Барр

Его поддержал и федеральный прокурор Джон Дарэм, ведущий по поручению главы минюста еще одно расследование о причинах начала следствия о российском вмешательстве в кампанию 2016 года. По его словам, обнаруженные им свидетельства противоречат выводам, изложенным в докладе Генерального инспектора.

В свою очередь демократы в конгрессе, открывшие в понедельник очередные слушания в рамках процедуры импичмента президента Трампа, заявили, что выводы, сделанные в опубликованном отчете, лишний раз доказывают необходимость отстранения главы Белого дома от власти.

"Доклад показывает, что расследование спецпрокурора Мюллера не было политически мотивированным... Президент Трамп продолжает оставаться угрозой для наших выборов и для самого существования нашей демократии", - говорится в совместном заявлении главы юридического комитета Конгресса Джерри Надлера и руководителя комитета по надзору Кэролин Малони.