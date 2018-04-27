Сенат утвердил Майка Помпео на пост госсекретаря США

Сенат Конгресса США в четверг и утвердил 70-м госсекретарем Майкла Помпео - 53-летнего капитана бронетанковых войск, который дослужился до поста директора ЦРУ.

За кандидатуру Помпео, выпускника Гарварда и Военной академии в Вест-Пойнте, проголосовали 57 сенаторов из 100, после чего судья Верховного суда Самюэл Алито привел его к присяге.

Профильный комитет Сената по иностранным делам одобрил кандидатуру Помпео в минувший понедельник после того, как Помпео в ходе слушаний пообещал покончить с "мягкой политикой" на российском направлении.

"Именно потому, что мы годами сдержанно отвечали на российскую агрессию, Россия и теперь продолжает вести себя агрессивно. Но этого больше не повторится", - сказал Помпео, напомнив, что статус страны-угрозы закреплен за Россией в стратегии национальной безопасности США. Обновленная политика сдерживания РФ должна базироваться на "укреплении армии и модернизиции систем противоядерной обороны", сказал он: "Администрация продолжит, как она это делала на протяжении последних 15 месяцев, предпринимать подлинные действия, чтобы давать отпор" Москве. Помимо давления на Россию, США намерены добиваться того, чтобы "избавить мир от ядерной угрозы со стороны Кореи", и наказать Иран, который "платит слишком низкую цену за свое опасное поведение".

"Деятельность Ирана в Сирии, Ираке и Ливане угрожает существованию Израиля, и нам самим - прямо здесь, у нас дома. Заключив с нами сделку, Иран освободил пленных и тут же взял в заложники еще больше людей. Я буду бороться за их свободу каждый день", - сказал новый глава Госдепа.