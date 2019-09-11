Последнее обновление: 11.09.2019 10:47

Переговоры с Лукашенко убили карьеру Болтона

Президент США Дональд Трамп освободил Джона Болтона от должности советника по национальной безопасности.

В Twitter в минувший вторник свое решение Трамп объяснил рядом политических разногласий с Болтоном.

"Вчера вечером я сообщил Джону Болтону, что в его услугах в Белом доме больше не нуждаются. Я существенно не согласен со многими его предложениями, как и другие члены администрации", - написал Трамп.

Временным исполняющим обязанности советника по нацбезопасности Трамп назначил заместителя Болтона Чарльза Купермана.

Новый советник по нацбезопасности будет объявлен на следующей неделе.

В начале сентября Болтон посетил Минск и встретился с Лукашенко. Беларусь стала последней страной, которую Болтон посетил в ходе своего турне по странам европейского региона и в должности советника.

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