В США арестовали бывшего советника Трампа

Во Флориде в пятницу арестован Роджер Стоун, бывший советник Дональда Трампа и один из организаторов избирательной компании действующего президента США. Об аресте Стоуна сообщила пресс-служба офиса спецпрокурора Роберта Мюллера, ведущего расследование о возможном вмешательстве в выборы президента в 2016 году.

Из обнародованного обвинительного заключения следует, что Стоуну предъявлены обвинения по семи пунктам. По версии следствия, он пять раз давал ложные показания, а кроме того чинил помехи проведению расследования комитетом по разведке Палаты представителей конгресса и пытался оказывать давление на других свидетелей.

В октябре 2018 года газета The Wall Street Journal сообщала, что представители команды Мюллера допрашивали Стоуна о его связях с порталом WikiLeaks, который издание называло «основным каналом для публикации материалов, которые были украдены Россией». WSJ отмечала, что Стоун пытался раздобыть компромат на соперницу Трампа по президентской гонке Хиллари Клинтон и, таким образом, мог быть потенциальным каналом утечки информации о взломе электронной почты Клинтон, попавшей на WikiLeaks.

Представители WikiLeaks ранее заявляли, что основатель портала ​Джулиан Ассанж не имел никаких связей Стоуном.

Стоун покинул избирательный штаб Трампа в августе 2015 года, то задолго до проведения выборов, однако американские СМИ и после этого называли его «ближайшим политическим советником» и «союзником» миллиардера. Ранее Стоун был советником Ричарда Никсона и Рональда Рейгана, он написал несколько книг, в том числе «Война Клинтонов против женщин».