Викторию Нуланд сенат утвердил на пост заместителя госсекретаря США

Верхняя палата Конгресса США утвердила кандидатуру 59-летней Виктории Нуланд на должность заместителя государственного секретаря США по политическим вопросам.

Голосование состоялось по упрощенной процедуре во время заседания Сената в четверг.

Ожидается, что вскоре Нуланд будет приведена к присяге и начнет официально исполнять обязанности на третей по рангу должности в Государственном департаменте США.

Виктория Нуланд является опытным дипломатом Государственного департамента США и имеет ранг посла. Она, в частности, работала заместителем главы миссии США при НАТО, а также помощницей госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии и отвечала за формирование политики Госдепартамента США на украинском направлении.