Партия Байдена усилила позиции в Сенате США после победы в штате Джорджия

Демократ Рафаэль Ворнок, который сейчас является сенатором, победил республиканца Гершела Уокера во втором туре промежуточных выборов в американском штате Джорджия и смог переизбраться в Сенат, усилив позиции Демократической партии.

Преимущество Ворнока было незначительным. сообщает Reuters. После подсчета 99% голосов он опережал Уокера с преимуществом 50,8% до 49,2%, согласно данным компании Edison Research.

Этот результат закрепляет за Джорджией статус штата, который, несомненно, будет играть важную роль на президентских выборах 2024 года. За последние два года демократы выиграли три гонки в Сенат в бывшем оплоте республиканцев, а президент-демократ Джо Байден лидировал в штате в 2020 году.

"Давайте немного отпразднуем на этой горе. Давайте потанцуем, потому что мы этого заслуживаем. Но завтра мы вернемся в долину, чтобы выполнить работу", - сказал Ворнок, баптистский проповедник, радостной толпе сторонников.

Поражение Уокера также является неудачей для Дональда Трампа, который стремится получить номинацию от республиканцев, чтобы снова баллотироваться в Белый дом в 2024 году. Бывший президент поддержал Уокера и десятки других известных республиканцев на промежуточных выборах этого года.

Сейчас демократы претендуют на большинство в 51 место в 100-местном Сенате, что несколько облегчит продвижение кандидатов Байдена на судебные и административные должности.