Facebook объявил о запуске своей системы электронных платежей

Facebook запускает собственный сервис электронных платежей Facebook Pay, который можно будет использовать для оплаты в одноименной соцсети, в приложениях Messenger, WhatsApp и Instagram.

Об этого говорится в блоге компании, передает РБК.

Пользователи смогут выбрать удобный способ оплаты, а сервис сохранит платежную информацию, чтобы ее не приходилось вводить каждый раз заново. Кроме того, компания запустит чат для поддержки тех, кто оплачивает покупки через сервис платежей. Чтобы активировать его, говорится в блоге, в настройках страницы в приложении или на сайте необходимо найти функцию Facebook Pay.

К сервису можно привязывать большинство кредитных и дебетовых карт, а также аккаунт в PayPal. Как отмечает компания, новый сервис базируется на основе «существующей финансовой инфраструктуры и партнерских отношений» и не пересекается с криптовалютным проектом Libra Assosiation.

Facebook отмечает, что на этой неделе сервис будет доступен для пользователей соцсети и Messenger в США. Через систему платежей они смогут жертвовать на благотворительность, делать покупки в игровых приложениях, приобретать билеты на мероприятия, а также проводить индивидуальные платежи в мессенджере соцсети и переводить деньги для страниц и компаний в Facebook Marketplace.

Компания обещает, что со временем сделает сервис электронных платежей доступным для большего количества пользователей и расширит число площадок, где он используется, добавив туда Instagram и WhatsApp.

Как говорится в заявлении, сервис поможет сделать платежи безопаснее путем шифрования данных карт и банковских счетов, а также при помощи системы компании для отслеживания кибермошенничеств. Для дополнительной защиты Facebook предлагает пользователям добавить свои биометрические данные (например, отпечаток пальца) или пароль, напоминая, что не имеет доступа к такой информации и не хранит ее на серверах.