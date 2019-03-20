Последнее обновление: 20.03.2019 15:27

Facebook запретит таргетирование рекламы жилья, работы или кредитов

Категории: США Facebook

Американская компания Facebook намерена внести изменения в рекламную политику социальной сети, запретив рекламодателям таргетировать рекламу жилья, трудоустройства или получения кредитов для определенной аудитории, говорится в официальном заявлении Facebook.

Компания напоминает, что ранее она уже запретила выбирать целевую аудиторию рекламы по принципу этнической и религиозной принадлежности и сексуальной ориентации.

«Любой, кто хочет показывать рекламу жилья, трудоустройства или получения кредитов, больше не будет иметь права на таргетирование по возрасту, полу или почтовому индексу», - говорится в заявлении компании.

Отмечается, что ранее ряд организаций, в том числе американский союз защиты гражданских свобод (ACLU), подали иск против Facebook из-за дискриминации при показе рекламных объявлений.

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