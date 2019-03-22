Facebook исправил сбой, который раскрыл миллионы паролей

Facebook заявил об устранении технических проблем, из-за которых для работников компании были раскрыты пароли от страниц миллионов пользователей соцсети.

"В Facebook в четверг заявили об устранении бага, который сделал видимыми пароли от миллионов страниц пользователей этой соцсети для работников компании", - говорится в сообщении.

В компании, правда, уточнили, что эти пароли были доступны только для 20 тысяч работников Facebook и касаются до 2012 года. Никто, кроме сотрудников компании, их видеть не мог.

Как известно, информация о видимости этих паролей была установлена в январе этого года во время очередной безопасности проверки внутри компании. Этот баг касался преимущественно пользователей такой версии соцсети как FacebookLite, которая популярна из-за своего меньшего использования интернет-трафика - особенно на смартфонах.