ЕБРР не будет участвовать в аукционе по продаже госдоли Приорбанка

Европейский банк реконструкции и развития не будет участвовать в аукционе по продаже госдоли Приорбанка, сообщил сегодня первый вице-президент ЕБРР Юрген Ригтеринк.

"Мы не будем участвовать в том случае, если будет аукцион. Сам факт успешно проведенного аукциона будет означать, что в стране или за ее пределами был какой-то частный инвестор или коммерческий банк, который готов был выкупить миноритарную долю, либо это будет означать, что собственник (мажоритарный акционер) хочет довыкупить себе оставшийся пакет. И в первом, и во втором случае аукцион состоится без нас", - сказал Юрген Ригтеринк, которого цитирует БелТА.

"Наше участие не привносит дополнительной пользы тем, кто также участвует в этом аукционе, а, скорее, создает ненужную конкурентную борьбу. Если аукцион не состоится, то мы со своей стороны будем рады вернуться к обсуждению этого вопроса с правительством", - добавил первый вице-президент ЕБРР.

Сегодня председатель Госкомимущества Андрей Гаев сообщил, что госпакет акций Приорбанка 6,32% может быть выставлен на аукцион в 2020 году.