Глава ЕБРР призвал страны Восточного партнерства укреплять верховенство закона

Президент ЕБРР Сума Чакрабарти призвал страны Восточного партнерства делать еще больше для улучшения качества институтов и укрепления верховенства закона.

Об этом он сказал в своем выступлении на первом Инвестиционном саммите Восточного партнерства.

Первый саммит Восточного партнерства собрал политических лидеров Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы, Украины, представителей инвестиционного сообщества и Европейского союза, говорится в сообщении пресс-службы ЕБРР.

Страны Партнерства представляли Президент Армении Армен Саркисян, Премьер-министр Азербайджана Али Асадов, Премьер-министр Беларуси Сергей Румас, Премьер-министр Молдовы Ион Кику, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, Вице-премьер-министр Грузии Майя Цкитишвили.

Чакрабарти также привал страны ВП активнее инвестировать в экономический и человеческий капитал и сосредоточить внимание на защите окружающей среды.

«Это не только послужит ускорению экономического роста, но и побудит высокообразованную молодежь этих стран работать на свою экономику, а не уезжать за границу», - отметил глава ЕБРР.

В своем вступительном слове президент ЕБРР отметил, что в Украине проводится обширная программа реформ с целью превращения страны в современное, демократическое европейское государство. Он напомнил, что после радикального переформатирования банковского сектора в Молдове открылись двери для новых иностранных инвестиций, а Грузией накоплен 15-летный стаж проведения реформ.

Президент ЕБРР также указал на решительные шаги Армении по борьбе с коррупцией. Азербайджан работает над диверсификацией экономики с целью снижения ее зависимости от нефти, а Беларусь закладывает основы приватизации и коммерциализации своих государственных предприятий и банков.

Чакрабарти также заявил, что страны Восточного партнерства, по его мнению, созрели для иностранных инвестиций.

«Хочу призвать всех собравшихся здесь инвесторов и предпринимателей последовать нашему примеру и использовать по максимуму масштабный потенциал региона», - сказал президент ЕБРР.