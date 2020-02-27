Глава представительства ЕБРР в Беларуси заработал целую грамоту Совмина

Уходящий глава представительства ЕБРР в Беларуси Александр Пивоварский заработал Почетную грамоту Совмина Беларуси.

«За высокі прафесіяналізм, значны асабісты ўклад у развіццё міжнародных адносін Рэспублікі Беларусь з Еўрапейскім банкам рэканструкцыі і развіцця…», - говорится в постановлении Совмина РБ №114 от 25 февраля 2020 года.

В минувшую среду премьер Беларуси Сергей Румас провел прощальную встречу с Пивоварским, в ходе которой говорил о достижениях банка в деле финансирования народного хозяйства синеокой, сообщила пресс-служба правительства РБ.

"В 2019 году … инвестиции в размере 390 млн евро позволили Беларуси впервые войти в топ-10 стран по операциям ЕБРР. Итог освоения средств - хорошие дороги, безопасные мосты, качественные коммунальные услуги… Это не могло произойти без вашей личной поддержки, поэтому от имени правительства хочу сказать спасибо за такую качественную и хорошую работу в этой должности", - сказал премьер.

В сообщении Совмина ничего не сказано о награждении Пивоварского грамотой.

Должность Пивоварского переходит к Марине Петров, которая до приезда в Беларусь занимала должность заместителя главы ЕБРР в Украине.

Общаясь с Пивоварским, премьер РБ использовал момент, что напомнить о своих ожиданиях от новой главы представительства ЕБРР в Беларуси.

"Мы в правительстве подняли новую плану и считаем, что если так же конструктивно будем работать, то нам по силам войти в топ-5 стран по операциям с Европейским банком реконструкции и развития", - заявил Румас.