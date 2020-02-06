Лукашенко решил назвать одну из дорог Беларуси именем главы ЕБРР

Лукашенко сегодня встрече с президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти предложил в его честь назвать одну из дорог страны.

"К великому сожалению, вы решили закончить свой период руководства банком... Будет очень правильно, если я от белорусского народа вас поблагодарю за все, что было сделано банком в Беларуси".

"Мы очищали воду, утепляли дома, строили самые современные дороги за эти деньги. Это связано с вашим именем, и я здесь ничего не преувеличиваю. Надо одну из дорог назвать Чакрабарти, потому что лучшие дороги построены с поддержкой банка", - сказал Лукашенко

В 2019-м годовой объем инвестиций банка в Беларусь составил 390 млн евро.

В марте 2020 года завершается срок полномочий главы представительства банка в Беларуси Александра Пивоварского. Этот пост займет Марина Петров, занимавшая должность замглавы представительства ЕБРР в Украине.