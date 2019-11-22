ЕБРР предоставит 26,8 млн. евро на улучшение качества воды в Беларуси

ЕБРР предоставит кредит в 26,8 млн евро на канализационно-очистные сооружения в 7 городах Беларуси. Расширение доступа к услугам по очистке сточных вод положительно скажется на качестве жизни более 300 000 человек

Проект получит поддержку в виде гранта в 1,5 млн евро от ЭПСИ и гранта в 4,3 млн евро от E5P, сообщила пресс-служба ЕБРР.

Проект предусматривает модернизацию и реконструкцию почти устаревших канализационно-очистных сооружений в городах Клецк, Любань, Фаниполь, Барановичи, Береза, Жлобин и Шклов в целях соблюдения соответствующих национальных стандартов и стандартов ЕС.

Подпроекты в Барановичах и Фаниполе предусматривают также выполнение рекомендаций Хельсинской комиссии (ХЕЛКОМ) в области качества сбрасываемых сточных вод, поскольку они оба находятся на территории водосборного бассейна Балтийского моря.

Кроме того, Фонд поддержки Экологического партнерства Северного измерения (NDEP) предоставит инвестиционный грант в 1,5 млн. евро для подпроекта в Барановичах. Остальные шесть подпроектов получат инвестиционный грант в 4,3 млн евро от Восточноевропейского партнерства по вопросам энергоэффективности и экологии (E5P), крупнейшим донором которого является Европейский союз (ЕС).

Данные инвестиции окажут положительное воздействие на окружающую среду в Беларуси: сокращение выбросов CO2 на 38 100 тонн в год, а также сокращение прочих выбросов, в том числе азота, фосфора и др.

ЕБРР изыскал средства для данного проекта в размере до 5,4 млн евро по линии программы технического сотрудничества, которые были предоставлены Фондом стран раннего переходного периода, Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) и Специальным фондом акционеров ЕБРР.