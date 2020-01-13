Последнее обновление: 13.01.2020 13:58

ЕБРР сменил главу представительства в Беларуси

Марина Петров была назначена главой представительства ЕБРР в Беларуси. Г-жа Петров заменит на данном посту Александра Пивоварского.

Об этом сообщила пресс-служба ЕБРР.

Г-жа Петров, гражданка Молдовы, начала работать в ЕБРР в 1995 году и ранее занимала руководящие должности в Лондоне и в странах деятельности Банка. Она являлась главой представительства в Санкт-Петербурге, а в последнее время занимала должность заместителя главы ЕБРР в Украине, где отвечала за один из крупнейших проектных портфелей в истории ЕБРР, а также за сектора энергетики и инфраструктуры.

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