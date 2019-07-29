ЕБРР предоставляет белорусскому предприятию кредит на 17 млн. евро

ЕБРР принял решение о предоставлении долгосрочного кредита белорусской дочке международной группы «Saria». Кредит на сумму 17 млн. евро предоставляется на 6 лет, следует из сообщения ЕБРР.

«Предоставляемый ЕБРР кредит в 17 млн. евро сроком на 6 лет будет способствовать расширению Saria и специализации его производственных мощностей в Брестской области… Эта инвестиция также направлена на удовлетворение потребностей национального дочернего предприятия Saria в оборотном капитале и позволят расширить его водоочистные сооружения», - говорится в сообщении банка.