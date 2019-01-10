ЕБРР инвестировал 360 млн. евро в экономику Беларуси в 2018 году

В 2018 году ЕБРР профинансировал в Беларуси 21 проект на сумму более 360 млн. евро, говорится в пресс-релизе банка.

В частности, был выделен кредит на сумму 84 млн. евро муниципальному предприятию "Минскводоканал", а также кредиты на сумму 5 млн. евро для компании по управлению твердыми отходами в Пуховичском и Червенском районах Минской области и 42 млн. евро на завершение МКАД-2 (автомобильная дорога Р80 Слобода-Паперня).

В частном секторе банк предоставил кредиты на сумму 50 млн. евро мебельному предприятию ИООО «ВМГ Индустри», на 20 млн. евро - производителю мебели ИООО "МЕБЕЛАИН", на 20 млн. евро - торговой сети ООО «Евроторг».

Кроме того, в 2018 году ЕБРР стал акционером белорусского агрохолдинга «Серволюкс», а также предоставил кредит на 5 млн. евро фармацевтическому холдингу «Аптека групп».

В банковском секторе ЕБРР продолжил сотрудничество с ОАО «Белинвестбанк» предоставив ему A/B кредит на сумму 50 млн. евро, а 15 млн. евро были выделены Райффайзен Лизинг Беларусь. Были открыты кредитные линии для финансирования проектов МСБ в белорусских рублях для Приорбанка (эквивалент 15 млн. долл. США), МТБанка и БНБ-Банка (эквивалент 10 млн. долл. США с каждым).

Также, ЕБРР профинансировал строительство и ввод в эксплуатацию четырех биогазовых ТЭЦ общей установленной мощностью 4 МВт в Гродненской и Брестской областях.