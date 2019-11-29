Последнее обновление: 29.11.2019 23:16

Минфин РБ подготовил проект указа об отвязке дорожного сбора от техосмотра

Минфин Беларуси подготовил проект указа по отвязке уплаты дорожного сбора от техосмотра, сообщил министр финансов РБ Максим Ермолович.

"Минфин подготовил проект указа, который упрощает порядок взимания сбора с одновременным усилением контроля за его уплатой. Также предлагается стимул, чтобы уплачивать сбор на длительные сроки. Дорожный сбор не будет завязан на прохождение техосмотра", - сказал Ермолович, которого цитирует БелТА.

Вместе с тем, министр сообщил, что в качестве альтернативы обсуждается возможность включения сбора в стоимость топлива.

"Фактически это повышение ставок акцизов и повышение цен на топливо на внутреннем рынке. Здесь есть свои преимущества и недостатки - с одной стороны, существенно упрощает порядок уплаты сбора, но мы понимаем, что конечным плательщиком становится все население. А так как стоимость топлива имеет корреляцию с общестрановыми затратами, это неизменно отразится на общих ценах в экономике, в том числе и на самые массовые продукты", - раскритиковал Ермолович альтернативное предложение.

Отвечая на вопрос о возможных сроках принятия указа, он пояснил, что жесткие временные рамки не закладываются.

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