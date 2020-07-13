Лукашенко поручил в новой пятилетке привести в порядок дороги до райцентров. Об этом он сказал, открывая мост через Сож в Славгородском районе.

"До областных центров мы сделали дороги. Сейчас надо привести в порядок до районных центров. Это обязательно мы должны закончить. И дополнительно от районных центров до агрогородков", - приказал Лукашенко.

"Без дорог у нас жизни нет. Это и настроение людей, и экономика, и транзит, на котором мы хотим заработать", - добавил он.

Он также сказал, что за 3 года будут модернизированы и построены 18 мостов.

"Мы договорились: в ближайшие три года в Беларуси будет модернизировано и построено 18 мостов. Около $130 млн вложить в это. Европейские деньги есть», - сказал Лукашенко.