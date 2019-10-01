Последнее обновление: 01.10.2019 14:51

ЕБРР готов залатать белорусские мосты

ЕБРР намерен профинансировать крупнейший за историю сотрудничества с Беларусью проект на сумму в 240 млн. евро.

Об этом сегодня сообщил глава представительства ЕБРР в Беларуси Александр Пивоварский.

"В этом году планируем подписать еще один крупный проект по модернизации целой группы мостов по всей стране и по частичному финансированию модернизации дороги М3 между Минском и Витебском. Для ЕБРР это будет самый большой проект в инфраструктуре за все годы работы в Беларуси (около 240 млн евро)", - сообщил Пивоварский, которого цитирует БелТА.

По его словам, уже поданы заявки на предквалификацию еще одного проекта с РБ - реконструкцию трассы М10 на основе государственно-частного партнерства.

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