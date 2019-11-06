Глава Нацбанка РБ призывает отказаться от валютных займов на внутреннем рынке

Глава Нацбанка Беларуси Павел Каллаур заявил о своей принципиальной позиции отказаться от валютных займов на внутреннем рынке и призвал министерство финансов последовать этому примеру.

"Не хотелось бы ради обеспечения резервов любой ценой - выгодно или невыгодно - осуществлять те или иные заимствования. Для меня, как председателя Национального банка, принципиально важно, чтобы Национальный банк вообще не заимствовал на внутреннем рынке в иностранной валюте", - заявил Каллаур на брифинге в среду в Минске, передает Интерфакс.

При этом он адресовал аналогичное пожелание Минфину, который в этом году разместил на внутреннем рынке гособлигации в инвалюте на $800 млн. "И министерство финансов, чтобы тоже максимально сокращало свои заимствования на внутреннем валютном рынке, сводя их к нулю", - продолжил глава НБ РБ.

По его словам, "решая те или иные задачи, всегда можно находить компромиссы, которые позволят не ухудшать ситуацию в целом в экономике".

«Мы вместе с правительством заложили очень гибкий подход и не ставим перед собой нереализуемых планов. По факту мы будем выстраивать свою политику таким образом, чтобы за счёт процессов, один из них - девалютизация, мы имели возможность сохранять и наращивать резервы», - заключил Каллаур