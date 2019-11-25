В Ираке за сутки погибли не менее 13 протестующих

Не менее 13 человек были убиты силами безопасности за минувшие сутки в Ираке в ходе новых антиправительственных акций протеста. Согласно распространенным в воскресенье, 24 ноября, сообщениям полиции и клиник, более ста человек получили ранения.

Нападения на демонстрантов были зафиксированы как в столице страны Багдаде, так и в ряде южных городов. Сотрудники спецслужб применили против митингующих слезоточивый газ и боевое оружие. В Багдаде таким образом полиция пыталась помешать демонстрантам, которые намеревались направиться к центральному банку передает DW.

Антиправительственные протесты в Ираке продолжаются с 1 октября. За это время погибло более 340 человек. Активисты выступают против коррумпированных элит, недостаточных мер по борьбе с безработицей, а также неэффективного сектора государственных услуг, из-за которого, по мнению демонстрантов, в стране остро стоит проблема плохого снабжения домов водой и электричеством.

Кроме того, активисты требуют отставки правительства премьер-министра Аделя Абделя Махди, смены элит и проведения реформы политической системы. Наблюдатели отмечают, что нынешние протесты являются крупнейшими с 2003 года, когда был свергнут Саддам Хусейн. Международное сообщество, включая ООН, осудили применение силы против мирных демонстрантов.