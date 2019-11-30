Премьер Ирака подал в отставку на фоне протестов в стране

Премьер-министр Ирака Абдель Махди объявил в пятницу, 29 ноября, что решил уйти с этой должности. Перед этим духовный лидер страны, 89-летний аятолла Али ас-Систани призвал иракский парламент остановить работу правительства из-за массовых протестов, в ходе которых силовики убили более 400 демонстрантов. 28 ноября стало самым кровопролитным с начала протестных акций в октябре: в этот день погибли 46 человек.

На площади Тахрир в Багдаде и в городе Эн-Насирия демонстранты ликовали, услышав новость об отставке Махди с поста главы правительства, передает агентство AFP. Активисты подчеркнули, что это лишь первый шаг и что они будут добиваться дальнейших перемен в стране, сообщает DW.

Нынешняя волна антиправительственных протестов в Ираке - крупнейшая с 2003 года, когда был свергнут диктатор Саддам Хусейн. Так, в Эн-Наджафе 27 ноября митингующие подожгли здание дипмиссии Ирана в знак протеста против политики Тегерана и вмешательства во внутренние дела Ирака. До этого другое консульство Ирана неоднократно горело в Басре. Всего в ходе протестов пострадали 15 000 человек.

Демонстранты выступают против коррумпированных элит, недостаточных мер по борьбе с безработицей, а также неэффективного сектора государственных услуг, из-за которого в стране остро стоит проблема плохого снабжения домов водой и электричеством. Международное сообщество, включая ООН, осудило применение силы против мирных демонстрантов.