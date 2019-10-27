Власти Ирака разгоняют протестующих с помощью спецназа

Антиправительственные протесты в Ираке, продолжающиеся несколько недель, снова привели к человеческим жертвам.

Не менее семи демонстрантов погибли в городе Эль-Хилла, сообщают неназванные собеседники Reuters из числа полицейских и медиков в субботу, 26 октября. По их словам, представители "Организации Бадра" - вооруженного формирования проиранской направленности - открыли огонь по протестующим. 38 человек получили ранения.

Еще четверо протестующих погибли в городе Эн-Насирия, где группа демонстрантов ворвалась в дом местного представителя сил безопасности. Кроме того, элитные отряды по борьбе с терроризмом избили и задержали десятки протестующих при столкновениях с силами безопасности.

В Багдаде демонстранты направились в центральный район, где расположены посольства и правительственные объекты. Силы безопасности применили к ним слезоточивый газ. Четыре человека погибли после того как емкости с газом попали им в головы.

Иракский премьер-министр Адель Абдель Махди распорядился направить элитные контртеррористические отряды на улицы Багдада. Он разрешил "использовать все необходимые средства" с целью прекратить протесты, передает DW.

Антиправительственные протесты в Ираке вспыхнули в начале октября. Участники акций требуют отставки правительства, улучшения условий жизни, здравоохранения, образования и труда, борьбы с коррупцией. За это время погибли не менее 157 человек, ранены более 6000.