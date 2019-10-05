Число жертв во время протестов в Ираке увеличилось до 65 человек

Число погибших во время антикоррупционных протестов в Ираке возросло до 65 человек. Об этом заявили источники телеканала Sky News Arabia в субботу, 5 октября. При этом число раненых выросло почти до двух тысяч человек.

Погибшие есть как среди протестующих, так и среди полицейских. Протесты начались в Багдаде во вторник и в течение последующих дней охватили несколько провинций, передает DW.

Участники акций требуют отставки правительства, улучшения условий жизни, здравоохранения, образования и труда, борьбы с коррупцией. Они жгут покрышки, штурмуют правительственные здания.

Власти Ирака на три дня полностью ограничили доступ к интернету в Багдаде и ряде других районов страны. Также премьер-министр Адель Абдель Махди объявил о введении комендантского часа в нескольких городах, в том числе в столице.

К отставке парламента и проведению досрочных выборов призвал радикальный шиитский имам Муктада ас-Садр. Подконтрольный ему блок депутатов "Саирун" приостановит свою работу в парламенте до начала перемен в стране.