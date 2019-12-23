Последнее обновление: 23.12.2019 10:35

В Ираке продолжаются массовые протесты

На юге Ирака в воскресенье, 22 декабря, тысячи демонстрантов заблокировали дороги и общественные здания, требуя смены власти. Протестующие считают нынешний режим коррумпированным и неэффективным.

В воскресенье истек срок для назначения нового премьер-министра вместо Аделя Абделя Махди, который ушел в отставку в ноябре, но продолжает исполнять обязанности главы правительства. Дату утверждения нового премьера уже дважды переносил президент Бархам Салех, передает DW.

Эксперты полагают, что Иран, оказывающий влияние на иракскую политику, настаивает на назначении Кусея ас-Сухайля, который занимал пост министра образования. Однако протестующие категорически отвергают его кандидатуру, как и любого другого представителя политического истеблишмента, возникшего в стране после свержения Саддама Хусейна в 2003 году.

Антиправительственные демонстрации в Ираке продолжаются с начала октября. В результате акций протеста погибло около 460 человек, 25 тысяч были ранены. Кроме того, нынешние манифестации являются крупнейшими с того же 2003 года.

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