В Ираке в результате протестов убиты более 40 человек

Не менее 42 человек убиты и около 1800 человек ранены в результате вновь вспыхнувших антиправительственных протестов в Ираке.

Среди убитых - 25 протестующих, сотрудник спецслужб и член влиятельной вооруженной группировки, кроме того, ранения получили 68 представителей силовых структур. Две недели назад в ходе подобных столкновений погибло 167 человек и более 6000 получили ранения.

Протесты направлены против высокой безработицы, коррупции и просчетов в управлении, которые допускает правительство премьер-министра Аделя Абделя Махди, передает DW.

В Багдаде убиты 8 человек. По сообщениям полиции и медиков, по крайней мере пять из них были смертельно ранены в результате попадания в лицо гранат со слезоточивым газом. Силы безопасности использовали слезоточивый газ и светозвуковые гранаты, чтобы оттеснить толпу, которая переместилась в так называемую "зеленую зону", где расположены правительственные учреждения и посольства иностранных государств.

Духовный лидер страны, 89-летний аятолла Али ас-Систани призвал демонстрантов и представителей власти к мирному диалогу. В то же время ас-Систани заявил, что силы безопасности не должны допускать враждебных действий со стороны протестующих в отношении общественного имущества и частной собственности.

Многие иракцы живут за чертой бедности и имеют ограниченный доступ к чистой воде, электричеству, образованию и здравоохранению. Правительство обещало начать реформы в стране. План из 17 пунктов обещает, среди прочего, поддержку безработных и родственников убитых протестующих.