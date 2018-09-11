Последнее обновление: 11.09.2018 10:37

Совет директоров ЕБРР обсудит в Минске реформы в Беларуси

Делегация Совета директоров ЕБРР прибыла в Беларусь для обсуждения реформ и приоритетов для белорусской экономики, сообщила пресс-служба банка.

«Это первый визит Совета в страну после принятия новой страновой стратегии Банка в 2016 году», - говорится в сообщении.

Во время своего 4-х дневного визита директора проведут встречи с министром экономики Дмитрием Крутым и зампредом Нацбанка Сергеем Калечицем, а также заместителями министров финансов, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства.

«Делегация ЕБРР также проведет встречи с представителями дипломатического и международного делового сообщества, местными аналитическими центрами и общественными организациями», - отмечается в сообщении.

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