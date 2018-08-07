Последнее обновление: 07.08.2018 14:03

Минжилкомхоз хочет учесть полив огородов

Министерство жилищно-коммунального хозяйства планирует устанавливать отдельные приборы учета, контролирующие расход воды на полив участков и содержание скота.

Со слов начальника управления экономики Минжилкомхоза Натальи Литвинчук, "жителям частного сектора предлагается устанавливать дополнительные приборы учета воды для полива огорода и содержания скота. С 1 июля начала действовать норма постановления Совета Министров №510, согласно которой при наличии таких приборов меняется механизм начисления платы за водоотведение (канализацию) - из суммарного объема потребленной воды исключается объем, израсходованный на полив огорода и содержание скота".

"Расчеты по показаниям дополнительных счетчиков позволяют сэкономить. Для их установки необходимо обратиться в обслуживающую организацию водно-канализационного хозяйства для получения техусловий и согласования места установки. Установить индивидуальный прибор учета может любая организация, оказывающая данный вид услуг и имеющая соответствующий сертификат. Затраты на покупку и установку этих приборов несет потребитель", - пояснила начальник управления экономики.

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