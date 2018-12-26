В Беларуси тарифы на услуги ЖКХ в 2019 году будут повышены дважды

Лукашенко своим указом от 22 декабря 2018 года распорядился повысить тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2019 год не более чем на «гарантированные» $5.

С 1 января 2019 года примерно на $3,9 будут повышены тарифы на услуги газо-, электро- и водоснабжения, водоотведения, по капитальному ремонту, санитарному содержанию вспомогательных помещений жилого дома, размеры возмещения расходов на электроэнергию.

С 1 июня 2019 года, после завершения отопительного сезона, на $1,1 будет повышен тариф на услуги теплоснабжения для нужд отопления и горячего водоснабжения.

Тарифы на техническое обслуживание жилого дома, лифта, обращение с твердыми коммунальными отходами сохраняются на уровне 2018 года.