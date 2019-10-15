Глава МИД Украины объяснил красные линии в отношении Донбасса

Согласие на "формулу Штайнмайера" и реформаторская активность новых властей Украины привлекли значительное внимание в Евросоюзе. После дебатов в Европарламенте о ситуации в Украине главы МИД стран ЕС решили услышать о планах Киева из первых рук. Для этого министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко пригласили в понедельник, 14 октября, принять участие в рабочем обеде в Люксембурге во время заседания Совета ЕС по иностранным делам.

Об этой встрече лишь кратко рассказала верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини. По ее словам, Пристайко представил "всеобъемлющую картину" планов президента и правительства Украины касательно реформ и урегулирования конфликта в Донбассе. Могерини уточнила, что осталась этой картиной удовлетворена. Она заверила, что ЕС полон решимости поддерживать Украину, ее суверенитет и территориальную целостность, а также реформы в стране. Глава дипломатии ЕС указала и на "определенные положительные изменения", но в детали вдаваться не стала.

Намного больше журналистам удалось узнать уже в Брюсселе, куда Пристайко поспешил сразу же после встречи в Люксембурге. Вечером он принял участие в заседании комитета Европарламента по иностранным делам. Там он заявил о намерении президента Украины Владимира Зеленского "идти путем Минска настолько далеко, насколько Россия будет идти с нами", передает DW.

И в Люксембурге, и в Брюсселе Пристайко рассказал о трех красных линиях касательно "формулы Штайнмайера". Первая из них состоит в том, что Украина останется унитарным государством и что насильственной ее федерализации не будет. Вторая - что Украина не будет изменять свою конституцию так, как бы хотелось России, а вместо этого пропишет в ней децентрализацию, как это предусмотрено минскими соглашениями, заявил Пристайко.

Третья красная линия касается выборов: "Они должны проводиться на основании украинского законодательства, стандартов ОБСЕ, а также когда обстановка в плане безопасности это позволит". Глава украинского МИД пояснил, что последнее предусматривает отсутствие наемников и российского оружия на территории Украины, роспуск всех вооруженных формирований либо их выведение ("надеюсь, в саму Россию"), а также возвращение Украине контроля над границей. "В противном случае мы не можем ожидать, что условия ОБСЕ будут выполнены и выборы будут признаны свободными и отражающими волю местного населения", - указал руководитель внешнеполитического ведомства Украины.

Уже после заседания комитета Пристайко, общаясь с журналистами, предупредил, что нынешние усилия Киева урегулировать конфликт в Донбассе - это "последняя честная попытка". "У нас как у народа нет больше времени, чтобы еще пять лет постоянно вести переговоры в разных форматах", - подчеркнул украинский министр. Поэтому Киев пытается добиться встречи в "нормандском формате", чтобы там "выложить все карты на стол и сказать: это наши условия для нашего народа, оказавшегося по ту сторону линии разграничения". Тогда, по словам Пристайко, наступит момент истины, пойдет ли Россия на деэскалацию.

Если нет, то, как утверждает Пристайко, у Киева есть планы "Б". В частности, это идея миротворческой миссии для Донбасса. "Но мы сейчас еще не в той точке, где мы просим миротворческую миссию. Мы верим, что прогресс можно достичь в "нормандском" и минском форматах", - отметил он и добавил, что в этом процессе следует быть честными с народном.

В этом отношении, из-за протестов против "формулы Штайнмайера" Пристайко предостерег: если цена мирного урегулирования будет неприемлемой для украинского народа, тогда правительству придется сказать: "Мы забираем треть нашего бюджета из пенсий, зарплат, медицинского страхования, переводим это в мобилизацию, нашу армию и пытаемся защитить себя без мирного процесса".

Хотя заседание комитета Европарламента длилось больше трех часов, сразу 12 евродепутатов высказали желание выступить после речи Пристайко. Они засыпали украинского министра вопросами. Большинство евродепутатов коснулись темы Донбасса. В частности, представитель Европейской народной партии из Румынии Траян Бэсеску предостерег Киев от предоставления слишком широкой автономии отдельным районам Донбасса, ведь это может привести к сценарию Приднестровья в Украине. Его литовский коллега из той же фракции Андрюс Кубилю похвалил руководство Украины за попытки достичь мир, несмотря на то, что, по его словам, ключи от этого мира лежат в Москве. Он также спросил Пристайко, не означает ли план "Б" замораживания конфликта в Донбассе.

Многих евродепутатов интересовали и внутренние вопросы, в частности судьба "Приватбанка" (ранее принадлежащего, среди прочего, олигарху Игорю Коломойскому и национализированного в конце 2016 года), а также не приведет ли открытие рынка земли в стране к тому, что она попадет в руки крупных иностранных инвесторов. Пристайко заверил их, что "Приватбанк" останется государственным и что, по нынешним планам, покупать землю смогут лишь граждане Украины.

Представители левых партий в Европарламенте Мик Уоллес из Ирландии и Костас Пападакис из Греции обвинили Зеленского во встрече с "неонацистскими" группами, например С14, а также в продолжении политики запрета коммунистов в стране. "Очень сложно обвинять еврея с юга Украины, которым является господин Зеленский, в том, что он неонацист", - парировал Пристайко. В то же время он признал определенную радикализацию в Украине, но пояснил ее необходимостью защищать страну, постоянно теряющую своих граждан в войне в Донбассе и у которой, в частности, "украли семь процентов ее территории". Он заверил евродепутатов, что украинцы избавятся от радикализации, как только в страну вернется мир.