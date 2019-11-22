Румас заманивает инвесторов в Беларусь курсовой стабильностью и доступом в ЕАЭС

Макроэкономическая ситуация в Беларуси способствует приходу инвесторов. Такое мнение высказал сегодня

Премьер Беларуси Сергей Румас во время инвестиционного саммита ЕБРР для стран-участниц "Восточного партнерства" в Лондоне озвучил те критерии, которые, по его мнению, должны побуждать иностранных инвесторов к инвестициям в экономику «синеокой».

"В Беларуси низкая инфляция, конвертируемая валюта, ее курс в последние годы стабильный. Таким образом, макроэкономическая ситуация способствует приходу инвесторов", - заявил Румас.

"Инвестор, который приходит на наш рынок, должен понимать это и учитывать, что внутренняя емкость рынка не очень большая. Однако мы являемся страной - участницей Евразийского экономического союза, через Беларусь инвестор получает доступ к 170-миллионному рынку ЕАЭС", - отметил он.

Румас также прокомментировал озабоченность со стороны инвесторов относительно того, что в Беларуси большая доля государственного сектора и недостаточно быстрыми темпами идут приватизационные процессы. По его словам, доля госсектора составляет 45%, но еще 10 лет назад она была 55%.

"Для инвесторов созданы хорошие условия, и мы приглашаем всех убедиться в этом, рассмотреть истории успеха, когда иностранные инвесторы открывали предприятия и они становились успешными. Приглашаем всех увидеть это своими глазами в Беларуси", - сказал Румас.