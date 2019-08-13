Последнее обновление: 13.08.2019 18:11

Зеленский уволил Бессмертного с должности представителя Украины на переговорах в Минске

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Романа Бессмертного от исполнения обязанностей представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы.

Соответствующий указ № 596/2019 от 13 августа размещен на сайте главы государства, передает УНИАН.

«... освободить Бессмертного Романа Петровича от исполнения обязанностей представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы», - говорится в документе.

Зеленский уполномочил Романа Бессмертного представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы вместо Александра Моцика 9 июля 2019 года и уволил 5 недель спустя.

Бессмертный о своем увольнении узнал из СМИ.

«Из СМИ узнали и об увольнении Романа Бессмертного из ТКГ в Минске», – написала в Facebook написала жена Бессмертного Татьяна Мокриди.

В 2015 году Роман Бессмертный был назначен представителем Украины в политической подгруппе ТКГ. В апреле 2016 года вышел из Минского процесса.

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