США заявили о намерении РФ, КНР и Ирана повлиять на выборы 2020 года

Россия, Китай, Иран "и другие недружественные иностранные актеры" попытаются вмешаться в избирательный процесс или повлиять на предпочтения избирателей в США во время президентских выборов 2020 года.

Об этом говорится в совместном заявлении глав министерства юстиции, министерства обороны, министерства национальной безопасности, директора Национальной разведки, ФБР, АНБ и Агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры, опубликованном Пентагоном во вторник, 5 ноября.

"Неприятели хотят подорвать наши демократические институты, повлиять на общественные настроения и политику правительства", - сказано в документе. Чтобы воспрепятствовать этому и своевременно выявить угрозы, правительство США сотрудничает со всеми 50 штатами, местными отделениями избирательных органов и партнерами в частном секторе, сообщают авторы документа.

По данным правительства и американских спецслужб, "враги попытаются достигнуть своих целей с помощью разнообразных средств, включая кампании в социальных СМИ, операции по дезинформации или разрушительные кибератаки на федеральную и локальную избирательную инфраструктуру", передает DW.

Как указывается в заявлении, на данный момент в США нет признаков взлома или разрушения избирательной инфраструктуры, которые позволили бы посторонним силам воспрепятствовать проведению голосования, повлиять на его итоги или помешать подсчету голосов, однако внимательное отслеживание возможных угроз продолжается.

Для защиты избирательного процесса подписавшиеся под обращением главы министерств и спецслужб призывают граждан США быть бдительными и сообщать обо всех подозрениях в местные отделения избирательных органов, ФБР и министерство национальной безопасности.