Блумберг объявил об участии в президентских выборах в США в 2020 году

Экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг объявил о том, что вступает в президентскую гонку-2020. В опубликованных в Twitter сообщениях он представил стратегию, согласно которой намерен «восстановить Америку».

«Я баллотируюсь на пост президента, чтобы победить Дональда Трампа и восстановить Америку. Я верю, что мой уникальный опыт в бизнесе, правительстве и благотворительности позволит мне победить и лидировать», — написал он.

К записи Блумберг добавил ссылку на сайт своей избирательной кампании и призвал пользователей соцсети вступать в ряды его сторонников, передает РБК

По его словам, нельзя допустить «еще четыре года безрассудных и неэтичных действий» со стороны Трампа. «Мы должны победить на этих выборах. И мы должны начать восстановление Америки», — добавил он.

В качестве основных пунктов стратегии, которая сможет восстановить страну, он назвал: «всеобъемлющие инновации», «последовательность в используемых сведениях и данных», «объединение американского народа» и как итог — «выбор лидера, который сможет ставить задачи и решать проблемы».

О том, что Блумберг намерен баллотироваться в президенты США от Демократической партии, стало известно две недели назад. Ряд американских СМИ сообщили, что он готов подать документы для участия в президентских праймериз в штате Алабама. 9 ноября Блумберг официально зарегистрировался кандидатом в президенты США.

Газета The New York Times ранее сообщала, что экс-мэр Нью-Йорка готов потратить около $100 млн на политическую рекламу в интернете, направленную против Трампа. По данным издания, главным образом эта реклама «будет нацелена на избирателей из колеблющихся штатов», включая Аризону, Мичиган, Пенсильванию и Висконсин.

Согласно опросу исследовательской службы Morning Consult, который был проведен сразу после официальной регистрации Блумберга в качестве кандидата, его готовы поддержать 4% избирателей-демократов. Большинство респондентов заявили о готовности поддержать бывшего вице-президента США Джозефа Байдена (31%). Еще 20% готовы отдать голос за сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса (20%), а 18% — за сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен.

Майкл Блумберг с 2002 по 2013 год занимал пост мэра Нью-Йорка. Находясь в этой должности, он представлял как Демократическую, так и Республиканскую партию. Блумберг также известен как филантроп и основатель одноименного агентства финансовых новостей. Согласно оценкам журнала Forbes, его состояние превышает $52 млрд, что делает его одним из богатейших людей мира.