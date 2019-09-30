Facebook готовится к иностранному вмешательству в выборы президента США

Facebook ожидает попыток вмешательства иностранных субъектов в выборы президента США в 2020 году с помощью соцсети, заявил технический директор компании Майк Шрепфер в интервью газете Welt am Sonntag.

Шрепфер убежден, что методы влияния на выборы через Facebook будут иными, чем в 2016 году. Он отметил, что его задача состоит в защите пользователей от распространения ненависти и пропаганды при помощи искусственного интеллекта, передает DW.

Шрепфер считает неизбежным появление в Facebook модераторов, которые будут также заниматься этими задачами.

"Технические идеи необходимы, но многие решения невозможны без помощи человека", - отметил он.