Байден выиграл праймериз демократов еще в трех штатах

Бывший вице-президент США Джозеф Байден во вторник, 10 марта, одержал еще несколько побед на первичных выборах (праймериз) Демократической партии.

Согласно прогнозам, 77-летний политик обошел своего основного соперника, 78-летнего сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса в штатах Мичиган, Миссури и Миссисипи. Результаты праймериз в штатах Айдахо и Вашингтон и собраний активистов (кокусов) в Северной Дакоте, проходящих в этот же день, станут известны позднее, передает DW.

Бывший вице-президент заявил, что сделан "еще один шаг к возвращению порядочности, достоинства и чести в Белый дом". Байден на выступлении перед сторонниками напомнил об "общей цели" демократов - "победить Дональда Трампа и объединить нацию".

Ранее голосовать за Байдена призвали вышедшие из президентской гонки экс-мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич, бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, сенатор от Миннесоты Эми Клобушар и бывший член Палаты представителей от штата Техас Бето О'Рурк.

Первичные выборы демократов проходят до начала июня, их кандидата официально выдвинут на партийном съезде в июле. Перед праймериз 10 марта у Байдена были голоса 670 делегатов, а у Сандерса - 574. Для выдвижения необходимо заручиться поддержкой 1991 кандидата. Выборы президента США запланированы на 3 ноября.