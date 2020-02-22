Последнее обновление: 22.02.2020 09:14

Берни Сандерс предостерег Путина от вмешательства в выборы в США

Категории: США Выборы

Участник президентской гонки в США Берни Сандерс потребовал от России не вмешиваться в предстоящие выборы главы американского государства.

"Мое послание Путину однозначно: держитесь подальше от американских выборов", - заявил сенатор-демократ от штата Вермонт в пятницу, 21 февраля. Он добавил, что не считает президента России "хорошим другом". Путин является "автократом, который пытается разрушить демократию и подавить несогласных в России", подчеркнул Сандерс.

По словам Берни Сандерса, представители администрации США около месяца назад сообщили ему о намерении Москвы вмешаться в первичные выборы демократов и среди прочего поддержать кампанию самого Сандерса. Россия "пытается разделить нас", а также "вызвать хаос и ненависть в Америке", заявил сенатор, передает DW.

Спецслужбы США считают, что Россия вмешивается в выборы президента, чтобы способствовать переизбранию Дональда Трампа, сообщили американские СМИ несколькими часами ранее. По их сведениям, высокопоставленный представитель спецслужб уведомил об этом комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США на конфиденциальном брифинге в середине февраля.

В свою очередь действующий глава Белого дома Дональд Трамп скептически отнесся к подобным сообщениям. Выступая в Лас-Вегасе, он назвал их "слухами" и "дезинформацией".

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