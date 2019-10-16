Последнее обновление: 16.10.2019 08:53

НАТО ждет распад в случае переизбрания Трампа президентом США

Категории: США Выборы

Если президента США Дональда Трампа переизберут на выборах 2020 года, альянс НАТО перестанет существовать. Об этом во время дебатов Демократической партии заявил бывший вице-президент США Джо Байден.

«Если его переизберут, я обещаю вам, не будет никакого НАТО. У всех нас будут настоящие проблемы», — сказал Байден, передает РБК.

Он назвал Трампа «эксцентричным, сумасшедшим» президентом, который, считает Байден, ничего не знает о внешней политике и действует, опасаясь за свое переизбрание.

Байден добавил, что Трамп положительно отзывался о российском коллеге Владимире Путине и критиковал американскую разведку.

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