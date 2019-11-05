Более половины американцев одобрили процедуру импичмента Трампа

Более половины американцев поддержали начатую демократами в палате представителей процедуру импичмента президента США Дональда Трампа, следует из результатов опроса, который газета The Wall Street Journal провела вместе с телеканалом NBC.

За проведение процедуры импичмента высказались 53% опрошенных, при этом 44% респондентов выступили против нее. Около половины — 49% — считают, что Трампа следует отстранить от должности на основе информации, которой они располагают сейчас, а 46% заявили, что делать этого не стоит.

В начале октября издание и телеканал также проводили опрос, узнавая у респондентов, есть ли основания для начала процедуры импичмента. Тогда только 24% опрошенных американцев ответили, что конгресс имеет достаточно доказательств вины президента, и поэтому необходимо запустить процедуру отстранения президента от должности.

В конце октября процедуру импичмента Трампа запустила палата представителей конгресса США (большинство в ней имеет Демократическая партия), которая заподозрила президента в злоупотреблении властью. В ней посчитали, что он в личных политических целях оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского из-за расследования деятельности сына Джозефа Байдена: бывший вице-президент считается вероятным противником Трампа на президентских выборах в 2020 году, передает РБК.

3 ноября Трамп заявил, что «совершенно уверен» в победе на предстоящих выборах, отметив, что, по опросам, «все замечательно». Он добавил, что американцы «не хотят слышать» о его импичменте, а эту тему обсуждают лишь «лживые СМИ и демократы, которые преимущественно работают на эти СМИ».